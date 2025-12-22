Комплексную поликлинику откроют в поселке Октябрьском в начале 2026 года
В поселке Октябрском в Люберцах в начале 2026 года откроют поликлинику для детей и взрослых. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано.
Поликлиника сможет в смену принимать 500 пациентов.
«Она современная, в ней разместятся взрослое и детское отделения, отделение неотложной помощи, консультационно-диагностический центр с кабинетами МРТ, КТ и УЗИ — всем необходимым оборудованием для прохождения диспансеризации и глубокого обследования», — пояснил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
Медицинскую помощь в поликлинике смогут получать свыше 28 тысяч жителей Октябрьского и примерно 16 тысяч человек из Мирного, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево.
Принимать пациентов будут около 130 специалистов.
В 2026 году в Люберцах капитально отремонтируют здания областной больницы на улице Кирова.