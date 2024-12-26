Новогодний концерт прошел в школе искусств № 1 в Мытищах

Воспитанники детской школы искусств № 1 в Мытищах организовали традиционный концерт перед Новым годом. На него пришло много зрителей.

На мероприятии «Мы встречаем Новый год» дети показали навыки и умения, которые наработали за год. В этом году детская школа искусств № 1 в Мытищах празднует свой 65-й Новый год.

Зрителями выступления стали родители, преподаватели и друзья воспитанников старейшего образовательного учреждения культуры муниципалитета.

Отметим, что за годы существования в школе воспитали несколько заслуженных артистов и работников культуры, почетных работников общего образования, кандидатов педагогических и искусствоведческих наук, профессоров высших учебных заведений культуры.

Ранее мы рассказывали, что новогоднее представление прошло в центре культуры «Подмосковье» в Мытищах. Для детей провели интерактивные игры и состязания.