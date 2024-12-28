Новогодние «Иволги» запустили на маршрутах МЦД

Фото: ЦППК

Компания ЦППК вместе с Дептрансом Москвы и Трансмашхолдингом украсили к Новому году четыре «Иволги». Поезда с праздничным убранством уже курсируют на Московских центральных диаметрах.

Вагоны поездов украсили новогодними наклейками. На них — еловые ветки и гирлянды, шары, сказочные персонажи и добрые поздравления. Декор появился на окнах, стенах и багажных полках.

Прокатиться на праздничных «Иволгах» можно в течение всех зимних праздников.

Фото: ЦППК
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Фото: ЦППК
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Фото: ЦППК
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Компания «Мострансавто» тоже подготовилась к Новому году. Праздничный декор появился в автобусах, на автостанциях и автовокзалах разных городов Подмосковья.

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