Новогодние «Иволги» запустили на маршрутах МЦД
Компания ЦППК вместе с Дептрансом Москвы и Трансмашхолдингом украсили к Новому году четыре «Иволги». Поезда с праздничным убранством уже курсируют на Московских центральных диаметрах.
Вагоны поездов украсили новогодними наклейками. На них — еловые ветки и гирлянды, шары, сказочные персонажи и добрые поздравления. Декор появился на окнах, стенах и багажных полках.
Прокатиться на праздничных «Иволгах» можно в течение всех зимних праздников.
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