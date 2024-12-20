Автостанции Подмосковья украсили к Новому году

Компания «Мострансавто» обновила оформление автовокзалов, автостанций и ряда своих автобусов новогодними украшениями. Праздничный декор появился не только в автобусах, но и на объектах транспортной инфраструктуры в различных городах Подмосковья.

Для создания новогодней атмосферы украсили автовокзалы в Воскресенске, Зарайске, Клину, Луховицах, Ногинске и Ступине, а также автостанции в Коломне, Павловском Посаде, Солнечногорске и Фрязине.

В праздничные дни пассажиров автобусов поздравит Дед Мороз из Великого Устюга с Новым годом и Рождеством, пожелав всем здоровья и счастья. Кроме того, на информационных экранах автобусов будут транслироваться детские рисунки, участвующие в конкурсе «Новогодний автобус». На некоторых маршрутах водители появятся в костюмах Деда Мороза, чтобы поздравить пассажиров.

Также на линиях «Мострансавто» будут работать 60 автобусов большого класса, оформленных в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Их внешние борта украсят тематические символы проекта со ссылкой на портал «Путеводитель по Подмосковью».