Ногинский спасательный центр МЧС отметил 90-летний юбилей

Ногинский ордена Жукова спасательный центр МЧС России отметил 90-летие. За годы работы подразделение участвовало в ликвидации последствий крупнейших чрезвычайных ситуаций, гуманитарных операциях и спасательных миссиях как в России, так и за ее пределами.

«Служба — это вся моя жизнь. Это большая гордость — встретить этот праздник во главе самого крупного спасательного центра», — отметил начальник Ногинского спасательного центра МЧС России Евгений Гаврилюк.

В 2021 году за мужество и героизм центр наградили орденом Жукова. Сегодня здесь проходят службу около 1,2 тысячи специалистов различных направлений — спасатели, пиротехники, водолазы и другие сотрудники.

С юбилеем личный состав и ветеранов поздравили руководство МЧС России и почетные гости