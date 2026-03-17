Торжественная встреча личного состава МЧС из командировки прошла в Ногинске

В период с 6 февраля по 12 марта 24 специалиста Ногинского спасательного центра МЧС России выполняли задачи по обеспечению электроэнергией социально значимых объектов и жилого сектора Белгорода и Белгородской области. Встречать специалистов центра после сложных командировок на Богородской земле уже стало доброй традицией.

Такие встречи — это возможность поблагодарить ребят за их непростую и важную работу.

«Каждый ваш выезд — это испытание на прочность. Но та миссия, из которой вы вернулись на днях, была особенной. Пережить эту тяжелую зиму жителям Белгородчины помогали специалисты со всей страны. И для нас невероятно ценно и приятно осознавать, что в числе тех, кто помогал, были вы, наши земляки, наши ногинские ребята» — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Напомним, в связи с атаками на город со стороны ВСУ была нарушена подача электроэнергии как в самом городе, так и областях. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения применялись дизельные электростанции различной мощности в зависимости от текущей потребности и обстановки.

Две станции по 200 кВт были развернуты в районе сектора индивидуальных жилых домов. Благодаря бесперебойной работе данного оборудования свет подавался в более чем 300 жилых частных домов и школы, что позволило людям не покидать свои жилища и поддерживать нормальные условия жизни в сложный период.

Помимо жилого сектора, электростанции обеспечивали бесперебойную работу насосных станций городского водоканала Белгорода. Поддержание напряжения на данном объекте гарантировало подачу воды не только в подключенные дома, но и во весь город в целом, не допуская остановки системы водообеспечения.

С 15 февраля и по настоящее время организована бесперебойная заправка генераторов и ТЭЦ. Для этих целей ежедневно были задействованы бензовозы, что позволяет поддерживать непрерывный цикл работы энергоустановок.

Личный состав подразделения проявил высокий профессионализм и самоотдачу. Задачи, поставленные перед специалистами, выполнены в полном объеме. Благодаря четкой работе личного состава удалось не только обеспечить электроэнергией сотни семей, но и сохранить работоспособность ключевых элементов инфраструктуры Белгорода.

В настоящее время часть станций продолжает работу согласно графику.