«Ночные волки» провели мотопробег к 9 Мая в Воскресенске | 360°

10 мая 2024, 19:14
«Ночные волки» провели мотопробег к 9 Мая в Воскресенске
Ежегодно в канун Дня Победы «Ночные волки» открывают сезон памятным мотопробегом. Поприветствовать мотоциклистов и поблагодарить за неравнодушное отношение к памяти своих героев пришел глава округа.
«Ночные волки» — постоянные участники и организаторы памятных и патриотических акций по всей России. В этом году в Воскресенске открытие сезона они решили провести в честь Дня Победы.
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«С наступающим днем Победы, наша страна — страна победителей, на таких ребятах, как вы, она держится. С открытием мотосезона, с наступающим праздником Победы! Чтобы ни гвоздя, чтобы дорога всегда была чистой и свободной. С праздником!», — глава городского округа Алексей Малки.
На территории школы «Вектор» мотоциклистов с ждали школьники, учителя и близкие бойцов. «Ночные волки» посадили деревья в память о погибших бойцах Специальной военной операции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.
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День Победы 9 мая
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