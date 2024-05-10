«Ночные волки» провели мотопробег к 9 Мая в Воскресенске | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 19:14 «Ночные волки» провели мотопробег к 9 Мая в Воскресенске Медиасток.рф

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Ежегодно в канун Дня Победы «Ночные волки» открывают сезон памятным мотопробегом. Поприветствовать мотоциклистов и поблагодарить за неравнодушное отношение к памяти своих героев пришел глава округа.

«Ночные волки» — постоянные участники и организаторы памятных и патриотических акций по всей России. В этом году в Воскресенске открытие сезона они решили провести в честь Дня Победы.

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«С наступающим днем Победы, наша страна — страна победителей, на таких ребятах, как вы, она держится. С открытием мотосезона, с наступающим праздником Победы! Чтобы ни гвоздя, чтобы дорога всегда была чистой и свободной. С праздником!», — глава городского округа Алексей Малки.

На территории школы «Вектор» мотоциклистов с ждали школьники, учителя и близкие бойцов. «Ночные волки» посадили деревья в память о погибших бойцах Специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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