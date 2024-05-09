«Ночные волки» открыли сезон автомотопробегом в Звенигороде | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 15:43 «Ночные волки» открыли сезон автомотопробегом в Звенигороде Хавива Фонина

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«Ночные волки» открыли сезон автомотопробегом по местам боевой славы в Звенигороде. Традиционное мероприятие в этом году приурочили к празднику Победы и пасхальной неделе.

По словам члена Звенигородского отделения мотоклуба Александра Копылова, в этом году к числу их братства мотоциклистов присоединились автолюбители.

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«К нашей колонне присоединились автомобили: „Волги“, „Москвичи“ и другие ретромашины советского времени», — рассказал Копылов.

Один из членов звенигородского клуба «Ночные волки» добавил, что колонна участников автомотопробега посетит Ершово, где расположен памятник погибшим воинам-интернационалистам, а также село Каринское с мемориалом воинам-землякам, павшим смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны.

После автопробега мотоциклисты направились в храм Живоначальной Троицы в селе Ершово. Настоятель храма, отец Георгий, который увлекается мотопробегами и регулярно сотрудничает с клубом «Ночные волки», проведет молебен и освятит мотоциклы, чтобы сезон прошел благополучно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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