На ПМЭФ показали, как ИИ в Подмосковье ускоряет услуги и помогает врачам

На стенде Московской области на ПМЭФ показали, как искусственный интеллект работает в регионе. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев .

«Сегодня ИИ помогает врачам и пациентам, ускоряет получение госуслуг, снимает часть рутинной нагрузки с педагогов и коммунальных служб. Главное — технологии позволяют людям быстрее получать необходимые услуги, а специалистам уделять больше времени действительно важным задачам», — поделился глава региона.

Благодаря автоматизации на регпортале госуслуг выплаты многодетным и соцкарту оформляют за минуту вместо семи дней. До 2027 года переведут в цифру еще 68 услуг.

«Цифровой помощник учителя» проверяет сочинения за 20 секунд — в пять раз быстрее. С 1 сентября в школах заработает приложение «Предшкола» для родителей и воспитателей. В «Доброделе Здоровья» расшифровку анализов через ИИ уже получили 60 тысяч человек. «Умные камеры» контролируют землю: охват проверок вырос в пять раз, точность — до 90%.

В ЖКХ данные с 3,5 тысячи котельных поступают в систему каждые 15 минут. Всего в регионе 67 ИИ-проектов, в этом году добавят еще 16.

Также по итогам подписанных на ПМЭФ договоров в Подмосковье запустят пять заводов робототехники.