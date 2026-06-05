Сегодня 09:26 Роботы для складов, сварки и сборки. Какие инвестпроекты запустят в Подмосковье по договорам на ПМЭФ? Воробьев: 5 заводов робототехники запустят в Подмосковье по договорам на ПМЭФ 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Подмосковье подписало сразу пять соглашений с российскими производителями робототехники на полях Петербургского международного экономического форума. Компании разместят свои предприятия в государственных индустриальных парках «Титан» и «Ключ». Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Андрей Воробьев.

Компания «Комитас» запустит в Подмосковье завод оборудования для складской логистики на 400 миллионов рублей. Предприятие выйдет на проектную мощность уже к концу года. Ежегодно там будут выпускать 20 километров конвейеров, 200 шаттлов и 100 мобильных роботов. С «ВПГ Лазеруан» Подмосковье расширит Центр развития промышленной робототехники, где предприятия смогут тестировать оборудование на льготных условиях, а специалисты получат ценные компетенции в сфере ИИ и автоматизации.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Производство испытательного комплекса создадут совместно с «Валдай Роботы». В проект инвестируют более двух миллиардов рублей. К 2030 году предприятие будет выпускать порядка тысячи роботов ежегодно. Их будут применять для сварки, сборки, автономных транспортных платформ и других целей. «„Битроботикс“ — первый в стране производитель высокоскоростных дельта-роботов. Настроит выпуск роботизированных комплексов, систем технического зрения и конвейерных решений мощностью до 200 линий в год. Инвестиции составят 150 миллионов рублей», — написал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще один проект реализует «Нью Лайн Инжиниринг». По нему в регионе создадут завод автоматизированных систем хранения и специализированного оборудования для авиастроения. С инвестициями в 91 миллион рублей. Производство запустят в 2028 году. «Роботизация сегодня — один из ключевых факторов конкурентоспособности промышленности. Поэтому в Подмосковье действует целый пакет мер поддержки: субсидии до 20% инвестиций, льготная аренда в ИП — рубль за квадратный метр в год, а также налоговые преференции для инвесторов», — напомнил Воробьев.