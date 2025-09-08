Мытищинский приборостроительный завод отметил 97-летие

Сотрудники одного из крупнейших российских предприятий по разработке и производству специализированной автотехники — «Мытищинского приборостроительного завода», отпраздновали 97-летие со дня своего основания. Отличившимся сотрудникам вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма от главы округа и Совета депутатов.

Заместитель главы округа Алексей Воробьев поздравил коллектив «Мытищинского приборостроительного завода», подчеркнув, что благодаря их слаженной работе завод стал известен за пределами Московской области.

«Вы — сплоченная команда, работающая профессионально и с высокой отдачей. Желаю вам и вашим близким здоровья. Пусть предприятие продолжает развиваться и не останавливается на достигнутом», — отметил Алексей Воробьев.

Руководство также выразило благодарность каждому сотруднику за их вклад в развитие предприятия.

«Качество, мастерство и стремление к совершенству делают наш завод лидером в своей области. Сегодня мы с гордостью вспоминаем пройденный путь и ценим труд каждого работника», — сказал генеральный директор завода Денис Ермошкин.