Музыкальный вечер прошел в клубе «Активное долголетие» в Королеве

Пресс-служба администрации городского округа Королев
Для участников клуба «Активное долголетие» в Королеве организовали музыкальный вечер «3600 секунд добрых воспоминаний». Перед собравшимися выступил московский баянист, лауреат международных и всероссийских конкурсов Евгений Алдутин.

Собравшиеся насладились виртуозной игрой на аккордеоне. Евгений Алдутин исполнил известные композиции разных эпох. Пенсионеры пели песни вместе с артистом и благодарили его за душевный вечер.

Напомним, что стать участником клуба «Активное долголетие» может каждый житель городского округа Королев: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Более подробную информацию разместили на официальном портале проекта dolgoletie.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

