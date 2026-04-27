Мособлпожспас убрал с дорог поваленные ветром деревья в Чехове

Специалисты Мособлпожспаса убрали с автомобильных дорог в Чехове деревья, которые рухнули из-за непогоды. Спасатели распилили стволы и вывезли их.

Из-за мощных снегопадов и штормового ветра в Подмосковье ночью рухнули несколько деревьев. Часть из них повалились на проезжую часть, заблокировав путь автомобилям.

Сотрудники Мособлпожспаса получили сообщение об упавшем дереве в Чехове и оперативно расчистили дорогу.

Интенсивный снегопад начал идти в Подмосковье 26 апреля, видимость составила всего четыре километра. В столице за сутки выпало 19 миллиметров осадков.

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок на летней резине и соблюдать осторожность. Минтранс Подмосковья напомнил, что при сильном ветре нельзя парковаться возле деревьев и шатких конструкций. Также автомобилистам следует избегать резких маневров и держать дистанцию при движении.