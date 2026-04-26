На Подмосковье обрушился интенсивный снегопад

В Подмосковье пошел снег в воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Причем довольно интенсивный — видимость в снеге составляет четыре километра», — уточнил Леус.

Он добавил, что в понедельник московский регион ожидает сложный день, так как прогнозируются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Местами возможен снег с сильным и порывистым ветром, а также значительное похолодание.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали жителей не выезжать на дороги в летней резине из-за гололедицы. Ожидается сложная дорожная обстановка из-за дождя, снега и сильного ветра. В Гидрометцентре до этого предупредили, что в Москве с 26 по 27 апреля может выпасть до семи сантиметров снега.