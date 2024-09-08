Мособлизбирком обновил данные о явке на выборах

Мособлизбирком: явка на выборы 8 сентября к 15:00 составляет 21,36%

По состоянию на 15:00 воскресенья в Подмосковье проголосовали 21,36% избирателей. Данные о явке обновила пресс-служба Мособлизбиркома.

В Московской области проводят выборы в советы депутатов городских округов. На участки пришли 15,58% избирателей, онлайн-формат (дистанционное электронное голосование) предпочли 86,08.

«По состоянию на 15:00 <…> явка избирателей составила 21,36%», — рассказали в Мособлизбиркоме.

Общая явка три часа назад составляла 19,80%. Голосование в воскресенье стартовало в 08:00, двери открыли 1608 избирательных участков. Выборы проходят в 28 городских округах.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, единый день голосования проходит «в экстремальных условиях». Несмотря на это, члены комиссий получают меньше жалоб, чем в ходе предыдущих кампаний.