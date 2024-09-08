«ЕДГ проходит в экстремальных условиях». ЦИК сообщил об обстановке на выборах

Глава ЦИК Памфилова заявила о минимальном количестве нарушений на выборах

Единый день голосования (ЕДГ) проходит в экстремальных условиях, но Центризбирком получил жалоб о нарушениях меньше обычного. Об этом на брифинге рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, чьи слова привело РИА «Новости».

Резко снизилось количество претензий к тем, кто проводит выборы, отметила председатель. ЦИК зафиксировал минимальное количество нарушений.

«Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало», — сообщила Памфилова.

Единый день голосования — 2024 проходит с 6 по 8 сентября в 83 регионах России. В 21 субъекте выбирают высших должностных лиц, в 13 регионах — депутатов заксобраний. Накануне глава ЦИК рассказала о штатном ходе голосования.