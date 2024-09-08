Явку избирателей к 12:00 воскресенья подсчитали в Подмосковье

Явку избирателей на выборах депутатов в городских округах Подмосковья к полудню 8 сентября подсчитали в Мособлизбиркоме. Цифру озвучил официальный Telegram-канал комиссии.

По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 19,80%. Чаще всего жители региона делают свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования — 84,45%.

«На избирательных участках — 14,04%», — заявили в Мособлизбиркоме.

К утру воскресенья явка на выборах в Подмосковье составила 18,89%. Дистанционно проголосовали 81,47%, согласно данным на 10:00.

Воскресенье — последний день выборов. В Московской области 8 сентября свои двери для жителей открыли 1608 участков в 28 округах. УИКи проверили на соблюдение требований безопасности.