В Московской области с 2027 года изменится стоимость трудовых патентов для иностранных граждан. Соответствующий закон, устанавливающий региональные коэффициенты с учетом особенностей рынка труда, приняли на пятом заседании Мособлдумы.

Сейчас ежемесячный платеж составляет 10 тысяч рублей. Со следующего года иностранцы, работающие в организациях, у индивидуальных предпринимателей или занимающиеся частной практикой, будут платить 11 тысяч рублей. Для работников, которых нанимают физические лица для личных и домашних нужд, сумма составит 15,6 тыячи рублей.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, регион сохраняет единый подход со столицей. В Москве планируют установить аналогичные размеры платежей.

«Зарплаты в Подмосковье растут. Мы исходим из того, что иностранные работники, пользующиеся инфраструктурой Подмосковья, обязаны вносить в бюджет сопоставимый вклад с жителями нашего региона», — отметил Брынцалов.

Увеличение цены патента даст возможность увеличить доходы консолидированного бюджета Московской области на 9,6 миллиарда рублей. Их направят на развитие инфраструктуры и социальной сферы, а также на благоустройство.