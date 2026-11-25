В Московской области в 2027 году планируют обеспечить жильем около 800 детей-сирот. Проектом регионального бюджета также предусмотрено финансирование выплат приемным родителям и опекунам, пособий и стипендий, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В 2027 году в Подмосковье на обеспечение жильем детей-сирот планируется направить более 4,3 миллиарда рублей, количество получателей меры поддержки — порядка 800 молодых людей. Большинство будут обеспечены жилыми помещениями в рамках сертификатов и единовременной социальной выплаты», — отметил он.

На вознаграждение приемным родителям предусмотрено около 2,6 миллиарда рублей, выплаты получат более 10 тысяч человек. На содержание детей в приемных семьях планируют выделить 1,9 миллиарда рублей, в опекунских — 2,2 миллиарда рублей. Еще 162 миллиона рублей заложено на вознаграждение опекунам и 674 млн рублей — на ежемесячные выплаты приемным родителям.

В проекте бюджета также учтены расходы на пособия усыновленным детям, организацию отдыха приемных семей, губернаторские стипендии и дополнительные выплаты студентам и выпускникам колледжей и вузов.

«Дети, оставшиеся без попечения родителей, и семьи, принявшие их на воспитание, нуждаются в особом внимании со стороны государства. Обеспечение жильем, выплаты приемным и опекунским семьям, стипендии и пособия позволяют создать для этих детей условия, в которых они могут получить образование, найти свое место в жизни и обрести уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул председатель Мособлдумы.