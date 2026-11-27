Жителей Подмосковья в возрасте от 14 до 35 лет приглашают стать участниками всероссийского проекта «Я в Агро». Совместная инициатива Росмолодежи и Минсельхоза России призвана содействовать профессиональному развитию молодежи в агропромышленном комплексе и повышению привлекательности жизни на селе, сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

Присоединиться к сообществу могут начинающие и действующие специалисты АПК, предприниматели, представители образовательных учреждений, а также молодые жители сельских территорий, заинтересованные в развитии своих населенных пунктов.

Проект позволит участникам обмениваться профессиональным опытом, посещать профильные образовательные мероприятия, находить партнеров и единомышленников для реализации собственных инициатив. Отдельное внимание уделят перспективным разработкам в аграрной отрасли и проектам, способствующим улучшению качества жизни на селе.

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, участие в программе поможет молодым аграриям расширить деловые связи и получить поддержку в реализации своих идей.

Регистрация открыта до 11 декабря 2026 года на портале «Молодежь России».