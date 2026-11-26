В Дмитрове 25 ноября прошел праздник урожая агрохолдинга «Дмитровские овощи». Сотрудников предприятия поздравили с завершением сельскохозяйственного сезона и вручили им благодарственные письма. В церемонии участвовали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и глава округа Михаил Шувалов.

«За результатами каждого сельскохозяйственного сезона стоит ежедневный труд большого коллектива — агрономов, механизаторов, овощеводов, специалистов по хранению и других работников. От их ответственности и профессионализма зависит не только результат отдельного хозяйства, но и продовольственная обеспеченность всего региона», — отметил Виталий Мосин.

«Дмитровские овощи» входят в число крупнейших производителей картофеля и овощей открытого грунта в Подмосковье. Предприятия холдинга работают в Дмитровском, Талдомском и Клинском округах. Общая площадь земель составляет около 9,5 тысячи гектаров, ежедневные отгрузки достигают 400 тонн. Продукцию, в том числе картофель, капусту, морковь и свеклу, поставляют в крупные федеральные торговые сети.

Для хранения урожая компания развивает инфраструктуру. В Талдомском округе с 2024 года работает картофелехранилище вместимостью 10 тысяч тонн, в строительство которого вложили более 358 миллионов рублей. В 2026 году в Дмитровском округе запустили еще три хранилища общей мощностью девять тысяч тонн.

С начала года агрохолдинг получил более 83 миллионов рублей субсидий. Средства направляют на поддержку производства картофеля и овощей, элитного семеноводства и животноводства, а также на подготовку кадров.

При поддержке предприятия в школе «Планета детства» в Клину для учеников 9–11-х классов открыли два агротехнологических направления: «Биотехнологии и пищевое производство» и «Агроинженерия».