В Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина 25 ноября наградили победителей и призеров конкурса «Лучший ветеринарный врач» среди специалистов Госветслужбы Московской области. В финале участвовали 15 человек — по пять в каждой из трех номинаций.

Конкурсантов оценивали в трех направлениях: ветеринарно-санитарная экспертиза, эпизоотология и лечебная деятельность. Участники проходили теоретические и практические испытания. В заключительном этапе специалисты продемонстрировали навыки ультразвуковой диагностики, хирургии, лабораторных исследований и клинического осмотра животных.

В номинации «Ветеринарно-санитарная экспертиза» первое место заняла Татьяна Козловцева, заведующая лабораторией при рынке Ступина. Второй стала Наталья Векшина из Дмитровской ветеринарной станции, третьей — Александра Соколова из Ленинской станции по борьбе с болезнями животных.

В направлении «Эпизоотология» победил Сергей Беликов из Люберецкой станции по борьбе с болезнями животных. Второе место занял Евгений Дмитриев, представляющий ветеринарную станцию Можайского и Рузского округов, третье — Дмитрий Моисеев из Солнечногорской ветеринарной станции.

В номинации «Лечебная деятельность» лучшей стала Елена Матина из Звенигородской участковой ветеринарной лечебницы. Второе место присудили Алене Щиголевой, представляющей станцию по борьбе с болезнями животных Зарайска и Серебряных Прудов. Третьим стал Александр Алексеев из Звенигородской лечебницы.

Всего в дистанционном отборочном этапе участвовали около 40 специалистов. В церемонии награждения принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Новиков. Победителям вручили дипломы и призы от партнеров конкурса, остальным финалистам — дипломы участников.