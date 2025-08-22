Мобильный ветпункт будет работать в микрорайоне Болшево в Королеве 22 августа

Передвижной ветеринарный пункт окажет услуги жителям Королева сегодня, 22 августа, в Нижнем Комитетском лесу. Локация находится рядом с площадкой для выгула собак.

С четырех часов дня до семи часов вечера владельцы домашних животных смогут зарегистрировать в мобильном пункте своих питомцев. При этом все данные внесут в единый региональный Реестр.

Здесь же всем желающим могут установить микрочипы. Такая процедура является обязательной для собак в Московской области. По желанию ее могут провести владельцы других домашних животных.

Кроме того, специалисты проведут вакцинацию питомцев и окажут консультации. Они смогут ответить на вопросы о правильном уходе за животными.

Ранее мы рассказывали о том, что мастер-классы и концерты пройдут в парках Королева на этой неделе. К примеру, центральная библиотечная система продолжает проект «Летние читальные залы».