Мастер-классы и концерты пройдут в парках Королева на этой неделе

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев Подмосковье

Жителей и гостей Королева приглашают провести летние вечера в городских парках. Центральная библиотечная система продолжает проект «Летние читальные залы» и подготовила лекции, мастер‑классы и развивающие игры для всех желающих.

Центральный городской парк превратится в площадку для танцев: во вторник на Арт‑веранде пройдет мастер‑класс от Центра восточного танца «Илая», а по средам и четвергам Академия танцев «Амори про» предложит занятия по джаз‑модерну, сальсе и бачате для взрослых и детей. По воскресеньям на эко‑сцене организуют латино‑вечеринки. Любителям циркового искусства подготовлены специальные занятия: в понедельник образцовый цирковой коллектив «Энергия» проведет уроки по слэклайну и жонглированию. Для творческих людей на ротонде будут работать мастер‑классы клуба «Обыкновенное чудо» и изостудии «Пойманный ветер».

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

Музыкальная программа также разнообразна: на ротонде «Территория космоса» в среду, пятницу и воскресенье выступит Королевский духовой оркестр, а во вторник там же состоится танцевальный вечер «Раскрасим мир в веселые тона». В четверг с 18:00 до 19:00 поклонников народной музыки ждет ансамбль «Сувенир». В середине недели запланированы интерактивные номера от ансамбля эстрадно‑спортивного танца «Созвездие‑Шарм» и мастер‑класс от НеШколыБарабанов. В пятницу с 20:00 до 21:00 в павильоне «ПРОзнания» пройдет открытый урок по астрономии от проекта «Шаг в Космос». В субботу на Арт‑веранде Центрального парка покажут художественный фильм «Непослушники».

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

Для тех, кто предпочитает активный отдых, во всех парках организованы занятия по настольному теннису, пиклболу и Zumba — программы рассчитаны на разные возрастные группы. В парке «Костино» по воскресеньям проходят занятия по растяжке; по вторникам и четвергам там проходят познавательно‑игровые программы от клуба «Солнышко». В среду гостей ждет концертная программа от клуба «Вдохновение». Мероприятия открыты для всех — 0+.