Мобильный пункт диспансеризации заработал в ТЦ «Белая Дача» в Котельниках

В Котельниках с 19 по 21 сентября в торговом центре «МЕГА Белая Дача» будет работать выездной пункт диспансеризации от городской поликлиники. Жители смогут быстро проверить свое здоровье.

Медики проведут обследование на новейшем оборудовании. Специалисты рекомендовали жителям посещать мобильный пункт натощак, а также взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В обследование входят измерение давления и уровня сахара в крови, ЭКГ и пульсоксиметрия, экспресс-анализы, консультация терапевта и другие. Все результаты сохранят в медицинской карте пациента.

Мобильный пункт диспансеризации будет работать с 10:00 до 16:00 по адресу: 1-й Покровский проезд, дом № 5.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.