Воробьев: больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году

В Московской области продолжают оснащать медучреждения современным высокотехнологичным оборудованием. Его закупают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году больницы Подмосковья получат 32 современных рентген-аппарата С-дуга.

В 2024 году в больницах и поликлиниках региона установили 7,5 тысячи современных аппаратов. В 2025 году работа в данном направлении продолжается. С января в медучреждения Московской области поступило 17 маммографов, флюорографов и другого оборудования.

«Мы уделяем особое внимание всему, что касается здрава — ввод новых мощностей, капремонт объектов, оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. Наша задача, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители имели возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь», — подчеркнул Воробьев.

Рентген-аппараты С-дуга позволяют проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.

«Аппарат оснащен современным программным обеспечением, отличается низкой лучевой нагрузкой и высокой безопасностью в использовании. Многофункциональность системы позволяет врачам эффективно проводить диагностику и различные операционные вмешательства, включая малоинвазивные», — уточнил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Аппараты установят в 19 медучреждениях, включая больницы Долгопрудного, Клина, Наро-Фоминска, Серпухова, Пушкинскую клиническую больницу и МОНИКИ.

«Нейрохирургические операции невозможно проводить без С-дуги. Это именно то, что обеспечивает их точность и безопасность. Рентгенография с дуговым подходом — это надежный и доступный метод диагностики, который заслуживает высокой оценки», — добавил нейрохирург Солнечногорской больницы Хаджи-Мурад Магометов.

Напомним, в 2024 году 21 такую установку передали подмосковным больницам. С-дуги применяются в онкологии, кардиологии, травматологии, стоматологии, педиатрии, гинекологии, урологии, ортопедии и нейрохирургии. Всего в этом году медучреждения региона получат 4,8 тысячи единиц нового оборудования.