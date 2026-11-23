Многодетная мама из Воскресенска Светлана Спирина стала победительницей в номинации «Самая обаятельная мама 2026» III Областного конкурса многодетных матерей «Имя ее — Мама». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Организатор конкурса — Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». Финал прошел 22 ноября в Доме культуры «Яуза» в Мытищах.

По словам начальника соцзащиты Ольги Лузяниной, в семье Светланы пятеро детей: Ева, Майя, София, Руслан и Алия. Несмотря на разницу в возрасте, старшие помогают младшим, а малыши перенимают их привычки и увлечения. В семье любят спорт, а папа увлекается разведением голубей — дети вместе с отцом учатся заботиться о природе и живых существах.

«Главное достижение — это не успехи детей в учебе или спорте. Важнее, чтобы они оставались добрыми, отзывчивыми и всегда знали: в семье их поймут, поддержат и будут рядом», — считает Спирина.

Участницы конкурса представляли творческие номера и социальные проекты, демонстрировали кулинарные таланты и авторские образы. Сотрудники управления соцзащиты поддерживали Светлану на всех этапах конкурса.