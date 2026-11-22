АО «Машиностроительное конструкторское бюро „Факел“» в Химках исполнилось 73 года. В честь юбилея на предприятии прошло торжественное собрание с участием ветеранов отрасли, молодых инженеров и почетных гостей.

До начала официальной части в фойе развернулась тематическая экспозиция «Штрихи к портрету», посвященная основателю и многолетнему руководителю бюро академику Петру Грушину. Рядом свои разработки на демонстрационной выставке представили воспитанники Дома юных техников «Интеграл», показав наглядную связь поколений — от школьной скамьи до сложнейшего производства. Центральной частью праздника стала церемония награждения лучших специалистов. Генеральный директор предприятия Виктор Доронин и заместитель главы городского округа Химки Александр Морозов вручили сотрудникам почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, главы Химок, а также ведомственные награды и нагрудные знаки концерна ВКО «Алмаз-Антей».

«МКБ „Факел“ — один из ключевых научно-производственных флагманов не только нашего округа, но и всей страны. Здесь трудятся уникальные специалисты, чей интеллект и преданность делу создают передовые технологии, не имеющие аналогов в мире», — отметил Александр Морозов. Он поздравил коллектив с 73-летием и пожелал новых прорывных открытий на благо Отечества.

Трогательной частью вечера стал видеосюжет о работниках предприятия, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, и ответные поздравления от бойцов с передовой. Кроме того, на мероприятии подвели итоги корпоративной акции «Месяц добрых дел» и презентовали творческий конкурс на создание гимна предприятия. Праздничную атмосферу поддержали выступления заводского вокально-инструментального ансамбля «Факел». Предприятие было основано в 1953 году и входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Наряду с НПО имени С. А. Лавочкина, НПО «Энергомаш» и МКБ «Искра» бюро составляет основу научно-промышленного комплекса городского округа Химки.