Минтранс Подмосковья поддержал экологическую акцию по высадке леса

Сотрудники Минтранса Подмосковья во главе с заместителем министра транспорта Султаном Гумовым присоединились к экологической акции в Кучинском участковом лесничестве в Балашихе. Вместе с другими активистами они высадили молодые деревья, убрали валежник и собрали мусор.

Совместно с «Мострансавто» ведомство организовало бесплатную перевозку участников акции от парковки на улице Лесопарковой и ж/д станции Железнодорожная к центральной площадке в Балашихе. В работе задействовали шесть автобусов малого класса и один автобус большого класса.

Принять участие в акции можно до 29 сентября на 20 лесных и 370 муниципальных площадках Московской области. Адреса можно найти по ссылке.

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Подмосковье 13 сентября. Одной из первых присоединившихся стала дипломат Мария Захарова, которая высадила около 10 молодых сосен в Балашихе.

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