Мария Захарова посадила сосновые саженцы на экологической акции в Балашихе

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Подмосковье 13 сентября. Одной из первых присоединившихся стала дипломат Мария Захарова, которая высадила около 10 молодых сосен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в сопровождении лесничих и главы городского округа Балашиха Сергея Юрова высадила молодые саженцы сосны на отведенном для акции участке. Она отметила, что такие мероприятия — отличный вклад в экологию региона, который может сделать каждый.

Акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» пройдет на 20 лесных и 370 муниципальных площадках Подмосковья. Активисты высадят молодые деревья, уберут мусор, очистят территории от сухой древесины. Все необходимые материалы, включая инвентарь и перчатки, желающим предоставят на месте.

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