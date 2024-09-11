Экологическая акция по сохранению леса пройдет в Подмосковье 13 сентября

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» начнется в Подмосковье 13 сентября. Она пройдет на 20 лесных участках и более чем 370 муниципальных площадках. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

В рамках акции на двух участках пройдет посадка деревьев, на пяти — дополнение лесных культур, а на 13 — уборка мусора и неликвидной древесины. Все необходимые материалы, включая инвентарь и перчатки, предоставят на месте.

Отмечается, что общая площадь лесных участков составляет превышает 54 гектара, где планируется высадить более 37 тысяч сеянцев сосны и ели, а также убрать свыше 190 кубометров мусора. Центральной площадкой в Подмосковье станет лесной участок в Кучинском лесничестве, недалеко от Балашихи.

Участники акции могут добраться до места проведения мероприятия как на личном, так и на общественном транспорте. Сбор гостей начнется в 09:00, а старт мероприятий — в 10:00.

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