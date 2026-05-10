Министр ЖКХ Подмосковья привез подарки труженице тыла в Павловском Посаде

Накануне Дня Победы сотрудники подмосковного жилищно-коммунального хозяйства во главе с министром Кириллом Григорьевым поздравили ветеранов. К доброй традиции присоединился и генеральный директор Мособлводоканала Владимир Векленко.

Он навестил в Павловском Посаде Марию Михайловну Грачеву — 26 мая труженице тыла исполнится 97 лет.

В годы войны она жила в Люберцах и вместе с другими подростками помогала саперам: ребята уносили найденные снаряды, пока солдаты разминировали территории.

Позже Мария Михайловна переехала в Павловский Посад и устроилась ткачихой на фабрику.

В домашней обстановке Векленко поздравил женщину с праздником, вручил подарки и поблагодарил за вклад в Победу.