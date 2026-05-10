Министр ЖКХ Подмосковья привез подарки труженице тыла в Павловском Посаде
Накануне Дня Победы сотрудники подмосковного жилищно-коммунального хозяйства во главе с министром Кириллом Григорьевым поздравили ветеранов. К доброй традиции присоединился и генеральный директор Мособлводоканала Владимир Векленко.
Он навестил в Павловском Посаде Марию Михайловну Грачеву — 26 мая труженице тыла исполнится 97 лет.
В годы войны она жила в Люберцах и вместе с другими подростками помогала саперам: ребята уносили найденные снаряды, пока солдаты разминировали территории.
Позже Мария Михайловна переехала в Павловский Посад и устроилась ткачихой на фабрику.
В домашней обстановке Векленко поздравил женщину с праздником, вручил подарки и поблагодарил за вклад в Победу.
«Наша святая обязанность — помнить и заботиться о тех, кто защищал Родину на фронте и приближал Победу в тылу, кто своим трудом и стойкостью внес неоценимый вклад в будущее страны. Их истории — живая нить, связывающая поколения», — отметил министр.
Накануне в Подмосковье члены партии «Единая Россия» поздравили 101-летнего ветерана войны Екатерину Александровну Скороходову с Днем Победы.