Члены «Единой России» поздравили ветерана с Днем Победы в Зарайске

В День 81-й годовщины Победы члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» навестили ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Александровну Скороходову, которой в этом году исполнится 102 года. Для нее устроили «Парад у дома» — с танцами, песнями военных лет и личными поздравлениями, партийцы вручили цветы и подарки.

Мероприятие прошло в рамках традиционной акции «Единой России» «Фронтовая бригада». Такие мини-парады уже несколько лет заменяют масштабные шествия для тех, кому сложно выходить из дома, и дарят героям праздничное настроение.

«День Победы — очень важный и священный праздник для каждого из нас. Для нас большая честь сказать спасибо Екатерине Александровне лично, поздравить ее, вручить подарки и устроить такой маленький, но очень душевный парад. Эти люди подарили нам мир, и наш долг — окружить их заботой и вниманием не только в праздник, но и каждый день», — прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Петрущенко.

Екатерина Александровна Скороходова поблагодарила гостей за теплые слова и внимание, пожелала всем мирного неба и поделилась воспоминаниями о военном времени.

В Московской области в День Победы «Единая Россия» организовала сотни поздравлений ветеранов, концерты у домов, флешмобы и акции. Партия продолжает заботиться о поколении победителей — постоянно оказывает адресную помощь, решает бытовые вопросы и поздравляет с памятными датами.