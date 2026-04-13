МЧС предупредило о тумане в Московской области

В ведомстве предупредили, что согласно прогнозу синоптиков Росгидромета в ближайшие один-два часа с сохранением до 09:00 13 апреля в Московской области ожидается туман. Видимость будет снижена до 100-500 метров.

Спасатели призвали жителей Подмосковья сохранять бдительность и осторожность. Не поддаваться панике и при необходимость обращаться к экстренным службам.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что похолодание в апреле является типичной погодой для России. Она посоветовала сильно не беспокоиться откаты от тепла к холоду.

До этого она предупреждала о дождях в Москве. Синоптик при этом добавила, что ни гололеда, ни снегопада, ни гроз на этой неделе не предвидится.