Синоптик предупредил москвичей о дождях на следующей неделе

В Москве на следующей недели не ожидается неблагоприятных погодных явлений. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Опасных погодных явлений в Москве не ожидается: ни сильных снегопадов, ни гололеда, ни гроз. Основными неудобствами для жителей столицы станут лужи и необходимость одеваться потеплее из-за дождей и ветров, однако именно у этих климатических явлений есть свои положительные стороны», — сказала она.

Синоптик назвала и положительный эффект от дождей и ветра. По ее словам, они помогут очистить городскую атмосферу от пыли и выхлопов, накопившихся за зиму. Это будет полезно для людей после схода снега и длительного периода сухой погоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице 11 апреля выпала пятая часть месячной нормы осадков. До этого в Москве прошел интенсивный ливень.