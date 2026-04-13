Смена теплой погоды на холодную типична для апреля, поэтому не стоит воспринимать снегопад слишком драматично. Об этом ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РИА «Новости» .

Похолодание весной, по ее словам, является естественным для России. Макарова напомнила, что природа живет по своим законам. Метеоролог посоветовала не воспринимать откаты от тепла к холоду слишком драматично.

«Снег в апреле или холод в мае не является глобальной аномалией, а лишь подтверждает весеннюю неустойчивость», — подчеркнула Макарова.

Ранее в Москве прошел апрельский снег, а после него сильный ливень, выпала почти одна пятая месячной нормы осадков. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с 13 апреля в Москве и Московской области начнется постепенное потепление.