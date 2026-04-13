Снег в апреле — это нормально. Синоптик призвала не бояться похолодания
Смена теплой погоды на холодную типична для апреля, поэтому не стоит воспринимать снегопад слишком драматично. Об этом ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РИА «Новости».
Похолодание весной, по ее словам, является естественным для России. Макарова напомнила, что природа живет по своим законам. Метеоролог посоветовала не воспринимать откаты от тепла к холоду слишком драматично.
«Снег в апреле или холод в мае не является глобальной аномалией, а лишь подтверждает весеннюю неустойчивость», — подчеркнула Макарова.
Ранее в Москве прошел апрельский снег, а после него сильный ливень, выпала почти одна пятая месячной нормы осадков. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с 13 апреля в Москве и Московской области начнется постепенное потепление.