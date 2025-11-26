Мастер-класс по созданию открыток ко Дню матери прошел в Королеве

В увлекательном занятии под названием «С любовью маме» приняли участие воспитанники дошкольного отделения лицея № 4 «Лукоморье». Мероприятие организовали для детей сотрудники Дворца культуры «Юбилейный».

Дошкольники своими руками создавали оригинальные поздравительные открытки, украшали их яркими рисунками и сердечными пожеланиями. За процессом следили и помогали советами опытные педагоги-наставники. Малыши активно делились впечатлениями о своих любимых мамах, обсуждали их доброту, профессии и интересы.

На мастер-классе дети смогли почувствовать себя настоящими дизайнерами, вложив в каждую открытку особое душевное тепло. Дошкольники получили массу позитивных эмоций от совместного творчества.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году праздник выпадает на 30-е число.