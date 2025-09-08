Массовая велопрогулка к 100-летию города прошла в Мытищах

Мероприятие прошло седьмого сентября в Мытищинском лесопарке.

Участники преодолели около 10 километров. Велопрогулка стала не только спортивным мероприятием, но и праздником, объединившим людей разных возрастов и интересов. Все получили заряд бодрости и отличного настроения, а также возможность отметить юбилей города в кругу друзей.

Традиционно в округе проходят два масштабных велопробега: в мае, посвященный открытию велосезона, и в октябре, когда сезон подходит к концу. Однако в этом году инициативная группа мытищинцев предложила провести еще одно семейное мероприятие в честь Дня города. Администрация округа поддержала эту идею. Возможно теперь это станет ежегодной доброй традицией.