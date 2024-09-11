Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала дебаты Трампа и Харрис шоу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировала прошедшие в США дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

По мнению дипломата, это шоу, где спикеры не отвечают за свои слова.

«Они полагают, что будущий президент США и нынешний — это уже президент вселенной. Это же их идеология. <…> Мне неинтересно это», — сказала Захарова.

Она также услышала в дебатах кандидатов в президенты то, как они будут «наказывать» весь мир через свою повестку.