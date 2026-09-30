Председатель «Общественного контроля» Вишневецкий напомнил об обязательной маркировке готовой мясной продукции

С 1 октября в России стала обязательной маркировка колбасных изделий в системе «Честный знак». Об этом сообщил aif.ru председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.

С августа в России введена обязательная маркировка готовой мясной продукции в системе «Честный знак». Требования касаются вареных, копченых, кровяных и жареных колбас, сосисок, сарделек, а также продукции фермерских хозяйств и кооперативов, добавили «Известия».

Для проверки покупателю нужно установить приложение «Честный знак» и отсканировать код. Так можно узнать название, адрес производителя, дату изготовления, срок годности, а также увидеть ветеринарные документы и информацию об источнике сырья.

Маркировка затрагивает производителей, импортеров, оптовиков и розничные магазины.