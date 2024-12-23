Лучших энергетиков наградили к профессиональному празднику в Мытищах

День энергетика и 55-летие Мытищинских теплосетей отметили в городском округе. Работников отрасли поздравили власти муниципалитета и Московской области.

Торжественное мероприятие, прошло во Дворце культуры «Яуза». Сотрудников одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Подмосковья поздравила глава округа Юлия Купецкая, подчеркнув, что история становления Мытищинской теплосети стала неотъемлемой частью истории развития муниципалитета. Коллективу акционерного общества «Мытищинская теплосеть» вручили памятную плакетку главы городского округа.

Ответственность сотрудников предприятия в поздравительной речи отметил советник вице-губернатора Московской области Владимир Мельник, который подчеркнул, что Мытищи являются «зеленой зоной», где практически нет жалоб на отключения электроэнергии.

Заместитель министра энергетики региона Аркадий Собенников подтвердил, что Мытищинская теплосеть — передовик области в плане оснащения и выстроенной системы работы. Поблагодарил ветеранов и тех, кто стоял у истоков энергетики, председатель совета депутатов городского округа Андрей Гореликов.

Генеральный директор акционерного общества «Мытищинская теплосеть» Андрей Осин поздравил коллег и рассказал об итогах работы предприятия. После этого состоялась церемония вручения наград. Лучшие сотрудники предприятия получили благодарственные письма губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Игорь Туманов и Сергей Кузнецов были награждены медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» второй степени. Электромонтер Николай Рудой удостоен почетного звания «Заслуженный энергетик Московской области».