Еще 60 тысяч подростков Подмосковья проверили на употребление наркотиков

Школьники и студенты Подмосковья могут добровольно пройти медицинское обследование на наличие наркотических и психотропных веществ в организме. С начала года такую проверку прошли около 60,5 тысячи учащихся — примерно на четыре тысячи больше, чем за тот же период прошлого года.

Как пояснил главный врач Московского областного наркологического диспансера Виталий Холдин, обследования помогают оценивать ситуацию с употреблением запрещенных веществ среди молодежи и выявлять возможные случаи на ранней стадии.

Проверки проводят специалисты наркологической службы с помощью экспресс-анализаторов. Информация о результатах каждого обследования остается конфиденциальной.

Если первичный тест показывает положительный или сомнительный результат, материал повторно исследуют в химико-токсикологической лаборатории областного диспансера. При подтверждении результата врач уведомляет родителя или самого несовершеннолетнего, если ему уже исполнилось 15 лет. После этого специалист проводит профилактическую беседу и приглашает на дополнительное обследование в наркологическую медицинскую организацию. При необходимости подростку предлагают дальнейшее наблюдение.