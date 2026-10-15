Минздрав Подмосковья: в женских консультациях Мытищ работает школа будущих мам

В женских консультациях № 1 и № 2 Мытищинской областной клинической больницы работает школа для будущих мам «Мама рулит». На занятиях женщины получают рекомендации по подготовке к родам, грудному вскармливанию и уходу за собственным здоровьем. Отдельное внимание уделяют профилактике онкологических заболеваний и психологической поддержке. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох, занятия проходят в формате диалога. Будущие мамы могут задать вопросы специалистам, разобраться в медицинских рекомендациях и научиться отличать достоверную информацию от мифов.

Одна из тем программы — профилактика рака молочной железы. Врачи объясняют, какие факторы влияют на риск заболевания, как проводить самообследование и при каких изменениях необходимо обратиться к специалисту.

По словам Артура Моха, грудное вскармливание также связано со снижением вероятности развития рака молочной железы. Согласно приведенным им данным исследований, каждые 12 месяцев кормления уменьшают относительный риск примерно на 4–5%.

«Механизм связан с гормональной перестройкой: во время лактации снижается общая экспозиция тканей груди к эстрогенам — гормонам, которые могут стимулировать рост патологических клеток. Кроме того, в процессе лактации происходит созревание и обновление эпителия молочных желез, что тоже снижает риски», — сказал врач.

В школе «Мама рулит» женщинам рассказывают, как правильно прикладывать ребенка к груди, оценивать достаточность питания и справляться с трудностями при кормлении. При этом специалисты уделяют внимание эмоциональному состоянию мам: стресс и усталость могут осложнять начало и продолжение грудного вскармливания.