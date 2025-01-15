Лекция ко Дню российской печати прошла для школьников в Мытищах

Занятия проекта «Разговоры о важном» проходят по понедельникам во всех школах страны, включая Мытищи. Темой очередной беседы стала история российской печатной прессы.

Ребята смогли погрузиться в мир журналистики и медиаисследований. Школьникам рассказали о значимости и роли печатных изданий в современном мире. В ходе просмотра видеоролика «История печати» учащиеся узнали об этапах становления письменной прессы: от первых печатных станков до современных мультимедийных изданий.

Школьникам также показали видеоинтервью с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым. Он рассказал о важности сохранения этических стандартов в журналистике и современных вызовах, стоящих перед прессой. Ребята с интересом посмотрели и обсудили видеоролик.

Целью занятия было донести до учеников мысль о том, что печатная пресса играет ключевую роль в сохранении исторической памяти. Несмотря на бурное развитие различных технологий, печатные издания остаются незаменимыми для методичного изучения и углубленного анализа материалов.