Россиянам посоветовали наблюдать за звездопадами октября без телескопа

Для наблюдения за октябрьскими звездопадами Дракониды и Ориониды не понадобится специальное оборудование. Лучше выбрать место с темным небом вдали от городской засветки, рассказал 360.ru заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Достаточно глаз. У человека широкое поле зрения, он видит большую часть неба и хорошо реагирует на такие быстрые движения. Если вы пытаетесь снять это с аппарата, скорее, вам это только повредит: пока будете наводить, звезда уже упадет», — объяснил ученый.

Пропуск даты максимума тоже не критичен. По словам астрофизика, метеорные потоки обычно остаются активными несколько дней, поэтому при облачной погоде наблюдение можно перенести.

Пик Драконид ожидается в ночь на 9 октября, Орионид — 21 октября. Московский планетарий прогнозирует до 15 и 20 метеоров в час соответственно.

Когда и где лучше наблюдать два октябрьских звездопада и чем Дракониды отличаются от Орионид — читайте в нашей статье.