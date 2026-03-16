Космонавт провел беседу со школьниками Королева о промышленности

Герой России, космонавт Сергей Авдеев 16 марта встретился с учениками пятого класса школы № 7. Встреча прошла в рамках урока «Разговоры о важном».

Сергей Авдеев рассказал детям о работе Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного предприятия «Роскосмоса», в состав которого входит Центр управления полетами. Ребята спрашивали о том, как космонавты высыпаются на орбите и как поддерживают физическую форму в невесомости.

За плечами гостя три космических полета, 747 суток на орбите и 10 выходов в открытый космос. Беседа оказалась настолько увлекательной, что вместо запланированных 45 минут продлилась почти час. Встреча завершилась автограф-сессией и фотосессией.

В этот же день в школах Королева побывали первый заместитель главы города Сергей Иванов, заместитель главы Александр Балакирев и представители предприятий. Они рассказали старшеклассникам о своем профессиональном опыте, тонкостях производства и инновациях в отечественной промышленности.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.