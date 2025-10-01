Концерт ко Дню пожилого человека прошел в Красногорске

В доме культуры «Луч» в селе Петрово-Дальнее городского округа Красногорск провели мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Гостей ждал праздничный концерт и чаепитие со сладостями.

Вечер провели в рамках проекта «Подмосковные вечера». Свои номера для собравшихся подготовил Театр танца «Серебряная ночь» и талантливые вокалисты ДК «Луч». Гости насладились песнями, танцами, а также живым общением за чашкой ароматного чая со сладостями.

Праздник в селе Петрово-Дальнем стал благодарностью пенсионерам за заботу, активную жизненную позицию, оптимизм, добро и понимание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что льготные категории граждан Московской области смогут получать лекарства в ближайшей аптеке, а управлять рецептами можно будет при помощи специального мобильного приложения.