Андрей Воробьев: льготники Подмосковья смогут получать лекарства в ближайшей аптеке

Подмосковные льготники смогут получать лекарства в ближайшей аптеке, а управлять рецептами можно будет при помощи мобильного приложения. О трансформации в этой области рассказал губернатор Андрей Воробьев . Он отметил, что систему важно делать удобнее, чтобы избежать бумажной волокиты.

«Тема очень чувствительная. В Подмосковье — 483 тысячи жителей, которые получают такие лекарства, за последний год их стало на 10% больше, обслужено девять миллионов льготных рецептов», — сказал губернатор.

Льготные лекарства получают инвалиды, ветераны, дети с ограниченными возможностями и другие жители. Процесс получения препаратов стараются делать максимально простым и удобным. Так, в этом году в регионе внедрят единую информационную систему, где пациенты смогут отслеживать информацию о необходимых медикаментах.

«Это сокращает ручной ввод информации и устанавливает контроль за назначением препаратов по клиническим рекомендациям», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минздрава максим Забелин.

Кроме того, с третьего квартала года пациентов будут закреплять за конкретным аптечным пунктов. Препараты будут доставлять адресно по персональной заявке, а значит обслуживать рецепты будут быстрее.

Процесс выдачи лекарств также упростит мобильное приложение, которое заработает к концу года. Получать препараты пациенты смогут при помощи QR-кода.