Концерт ко Дню Победы прошел в Детской школе искусств № 1 в Мытищах

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне воспитанники Детской школы искусств № 1 городского округа Мытищи подготовили для жителей праздничный концерт «Мы помним, мы гордимся». Солисты и вокальные коллективы исполнили песни военных лет.

Свои таланты гостям мероприятия продемонстрировали хор учащихся старших классов «Рассвет», вокальные ансамбли «Гармония» и «Созвучие». Зрители услышали всеми любимые песни и композиции времен Великой Отечественной войны. Собравшиеся поддерживали номера бурными аплодисментами.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Подмосковье с 1 по 9 мая запланировано свыше шести тысяч мероприятий, в том числе в театрах, музеях, домах культуры и библиотеках.