Концерт ко Дню медицинского работника прошел в Воскресенске

Медиков Воскресенска поздравили с профессиональным праздником. Для них организовали концерт и церемонию награждения.

Мероприятие прошло во Дворце культуры «Химик». В этот день глава муниципалитета наградил врачей Воскресенской больницы.

«Всегда с огромным удовольствием прихожу на этот праздник, потому что в зале сидят самые добрые, отзывчивые и профессиональные люди нашего округа. Хочу пожелать, чтобы наше здравоохранение оставалось всегда на высоком уровне. Спасибо за вашу преданность профессии и самоотверженность!» — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее мы рассказывали о том, что заведующий стационаром № 1 Воскресенской больницы получил благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева за профессионализм и преданность делу.