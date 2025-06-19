Концерт ко Дню медицинского работника прошел в Воскресенске

Медиков Воскресенска поздравили с профессиональным праздником. Для них организовали концерт и церемонию награждения.
Мероприятие прошло во Дворце культуры «Химик». В этот день глава муниципалитета наградил врачей Воскресенской больницы.
«Всегда с огромным удовольствием прихожу на этот праздник, потому что в зале сидят самые добрые, отзывчивые и профессиональные люди нашего округа. Хочу пожелать, чтобы наше здравоохранение оставалось всегда на высоком уровне. Спасибо за вашу преданность профессии и самоотверженность!» — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Ранее мы рассказывали о том, что заведующий стационаром № 1 Воскресенской больницы получил благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева за профессионализм и преданность делу.
Приходивший на уколы в ветклинику Нальчика пес пропал
Спортсменка из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по прыжкам в воду
Почти 9 тысяч операций провели в стационарах кратковременного пребывания в Подмосковье
Ограждения на дорогах отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Минэнерго Подмосковья объявило планы ремонта котельных и теплосетей в Подольске
Ремонт Полевой улицы начался в селе Вельяминово
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте